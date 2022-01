Anche nel 2022 torna il malsano dibattito sul calmiere dei prezzi (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso con un infuocato dibattito sull’efficacia del controllo dei prezzi. In Italia, il governo Draghi ha firmato un’intesa con le farmacie per vendere le mascherine Ffp2 (appena rese obbligatorie sui mezzi pubblici e in vari altri luoghi) a 75 centesimi. Sembra che il tetto non si applicherà ad altri canali di vendita, ma c’è il rischio che comunque finisca per esasperare una situazione di relativa scarsità, almeno nel breve termine. Del resto è successo esattamente lo stesso coi tamponi rapidi (il cui prezzo in farmacia è fissato a 15 euro) e, l’anno scorso, con le mascherine chirurgiche il cui prezzo era stato fissato in 50 centesimi da Arcuri-Conte, rendendole introvabili proprio quando servivano di più. A livello internazionale, ha fatto discutere un tweet (poi cancellato) di Paul Krugman, il quale definiva «davvero stupida» l’idea ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso con un infuocatosull’efficacia del controllo dei. In Italia, il governo Draghi ha firmato un’intesa con le farmacie per vendere le mascherine Ffp2 (appena rese obbligatorie sui mezzi pubblici e in vari altri luoghi) a 75 centesimi. Sembra che il tetto non si applicherà ad altri canali di vendita, ma c’è il rischio che comunque finisca per esasperare una situazione di relativa scarsità, almeno nel breve termine. Del resto è successo esattamente lo stesso coi tamponi rapidi (il cui prezzo in farmacia è fissato a 15 euro) e, l’anno scorso, con le mascherine chirurgiche il cui prezzo era stato fissato in 50 centesimi da Arcuri-Conte, rendendole introvabili proprio quando servivano di più. A livello internazionale, ha fatto discutere un tweet (poi cancellato) di Paul Krugman, il quale definiva «davvero stupida» l’idea ...

