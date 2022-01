All' asta il primo volantino delle Brigate Rosse sul rapimento di Aldo Moro

(Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - Quando i drammi diventano storia prima o poi finiscono in qualche museo, sepolti in un archivio o tra i memorabilia per la brama dei collezionisti. Quanto costa, se un valore venale si può attribuirgli, ilcon cui lerivendicarono il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana,? Inestimabile il valore storico,è invece stimato tra 1.300 e 1.700 euro quello collezionistico del ciclostilato, con cui le BR si rivolsero a un intero Paese sotto shock all'indomani dele del massacro della scorta diin via Fani a Roma, la mattina del 16 marzo 1978. Il documento, un foglio con uno scritto di 80 righe su entrambe le facciate, misura circa 32 centimetri per 22 ed è descritto "in condizioni molto buone", anche se ...

