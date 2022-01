WWE: NXT New Year’s Evil avrà pochissima pubblicità (Di martedì 4 gennaio 2022) Interessante novità per quanto riguarda l’atteso speciale di NXT denominato New Year’s Evil, che andrà in onda questo martedì. Sembra, infatti, che lo show di questa settimana avrà pochissima pubblicità negli Stati Uniti, così da somigliare di più ad un piccolo PPV da due ore. Una notizia che apparentemente riguarda solo i fan americani ma che potrebbe giovare anche a quelli internazionali dato che lo show arriverà anche su Discovery+ e sul WWE Network. Questa formula con interruzioni pubblicitarie ridotte potrebbe garantire un maggior contenuto a livello di lottato e rendere più intriganti alcuni dei match della card. A tal proposito ricordiamo che ci saranno in palio tutti i titoli singoli, con anche l’unificazione dei titoli del Nord America e dei pesi leggeri. Ecco di seguito la card ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022) Interessante novità per quanto riguarda l’atteso speciale di NXT denominato New, che andrà in onda questo martedì. Sembra, infatti, che lo show di questa settimananegli Stati Uniti, così da somigliare di più ad un piccolo PPV da due ore. Una notizia che apparentemente riguarda solo i fan americani ma che potrebbe giovare anche a quelli internazionali dato che lo show arriverà anche su Discovery+ e sul WWE Network. Questa formula con interruzioni pubblicitarie ridotte potrebbe garantire un maggior contenuto a livello di lottato e rendere più intriganti alcuni dei match della card. A tal proposito ricordiamo che ci saranno in palio tutti i titoli singoli, con anche l’unificazione dei titoli del Nord America e dei pesi leggeri. Ecco di seguito la card ...

