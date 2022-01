Tunisia, Saied stringe la cinghia contro Ennahda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato per la prima volta un alto funzionario di Ennahda, il più grande partito dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento sospeso da quando il presidente Kais Saied ha assunto i poteri di governo a luglio. Islamista moderato, Ennahda, è stato per molto tempo il simbolo di come certe istanze politico-ideologiche-sociali si potessero integrare con un percorso democratico. Simbolo nel simbolo, quando la Tunisia era considerata paradigma positivo delle Primavere arabe. Ora il Partito, che accusa Saied di un colpo di Stato per aver congelato il parlamento e accumulato su di sé tutti i poteri dello Stato, denuncia che agenti in borghese hanno sequestrato Noureddine Bhairi la mattina di venerdì 31 dicembre, e lo hanno portato via dalla sua casa senza ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato per la prima volta un alto funzionario di, il più grande partito dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento sospeso da quando il presidente Kaisha assunto i poteri di governo a luglio. Islamista moderato,, è stato per molto tempo il simbolo di come certe istanze politico-ideologiche-sociali si potessero integrare con un percorso democratico. Simbolo nel simbolo, quando laera considerata paradigma positivo delle Primavere arabe. Ora il Partito, che accusadi un colpo di Stato per aver congelato il parlamento e accumulato su di sé tutti i poteri dello Stato, denuncia che agenti in borghese hanno sequestrato Noureddine Bhairi la mattina di venerdì 31 dicembre, e lo hanno portato via dalla sua casa senza ...

Advertising

ItalyMFA : ???????? In occasione della visita in Tunisia, il Ministro @luigidimaio ha incontrato il Presidente della Repubblica tu… - Paoloboi69 : RT @ItalyMFA: ???????? In occasione della visita in Tunisia, il Ministro @luigidimaio ha incontrato il Presidente della Repubblica tunisina Kai… - vasco97273 : RT @ItalyMFA: ???????? In occasione della visita in Tunisia, il Ministro @luigidimaio ha incontrato il Presidente della Repubblica tunisina Kai… - Giacomo48002095 : RT @ItalyMFA: ???????? In occasione della visita in Tunisia, il Ministro @luigidimaio ha incontrato il Presidente della Repubblica tunisina Kai… - OuerfelliFathi2 : RT @ItalyMFA: ???????? In occasione della visita in Tunisia, il Ministro @luigidimaio ha incontrato il Presidente della Repubblica tunisina Kai… -