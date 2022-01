Torre del Greco, bimbo di due anni annegato in mare. Al vaglio la posizione della madre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bimbo di due anni e mezzo è annegato ieri sera a Torre del Greco. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi, compresa quella che il piccolo sia morto in un tentativo di omicidio-suicidio da parte della madre. La donna, infatti, era con il bambino quando si è consumata la tragedia e le prime, confuse testimonianze hanno riferito anche di intenti suicidi. Allo stato attuale si tratta, comunque, di una tesi tutta da accertare. madre e bambino sarebbero entrambi di Torre del Greco. Le circostanze in cui è annegato il bimbo Il bimbo è annegato intorno alle 22.30, nella zona della Scala, non lontana dagli ex Molini ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi duee mezzo èieri sera adel. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi, compresa quella che il piccolo sia morto in un tentativo di omicidio-suicidio da parte. La donna, infatti, era con il bambino quando si è consumata la tragedia e le prime, confuse testimonianze hanno riferito anche di intenti suicidi. Allo stato attuale si tratta, comunque, di una tesi tutta da accertare.e bambino sarebbero entrambi didel. Le circostanze in cui èilIlintorno alle 22.30, nella zonaScala, non lontana dagli ex Molini ...

