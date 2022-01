(Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Focolaio di covid sullaMsc Grandiosa innel Mediterraneo. A bordo 118 personerisultate positive, anche se stanno bene, estati quindi sbarcati a Genova, al ponte Doria, un migliaio di passeggeri. Isaranno accompagnati alle loro abitazioni. La, partita da Marsiglia proseguirà quindi il viaggio verso Civitavecchia dove vi sarà un secondo sbarco. Nel frattempo i croceristi rimarranno in isolamento nelle cabine. I casi dità, spiega Msc,stati rilevati durante i numerosi controlli messi in atto dalla Compagnia, "previsti nell'ambito del rigoroso 'Protocollo di sicurezza e salute' di MSC Crociere". La maggior parte è asintomatica e nessuno necessita di ricovero. I passeggeri ...

Advertising

VittorioSgarbi : “Raffaello. Un Dio mortale”, edito da “La Nave di Teseo”, è il titolo del mio nuovo libro. Per riceverlo con dedica… - fattoquotidiano : Covid, focolaio su una nave da crociera a Genova: 150 positivi. Isolati nelle cabine - SeaWatchItaly : Ieri la Guardia Costiera ha portato latte in polvere e pannolini su #SeaWatch3. Bambini piccoli e persone bisogno… - hele_fr : RT @Agenzia_Italia: Su una nave da #crociera #Msc ci sono 118 positivi - Fusillide : RT @Agenzia_Italia: Su una nave da #crociera #Msc ci sono 118 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : una nave

... in ogni caso,percentuale nettamente inferiore rispetto ai casi di contagio sviluppati a terra'. Sullaresteranno invece i circa 900 uomini dell'equipaggio.03 gen 15:38da crociera con 150 passeggeri positivi a Genova Circa 150 passeggeri dida crociera, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova proveniente da Marsiglia, sono risultati ...Maxi focolaio Covid sulla nave da crociera Msc Grandiosa, ormeggiata al porto di Genova. Oltre 150 i passeggeri risultati positivi, ora in isolamento nelle proprie cabine. Focolaio sulla ...Carri armati, missili, elicotteri da combattimento: i lavoratori del Calp denunciano il passaggio dei carichi di materiale bellico. Ma sono loro a finire ...