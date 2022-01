Spalletti sorride: l’ attaccante ci sarà contro la Juve (Di lunedì 3 gennaio 2022) Petagna negativo al Covid. Buone notizie per Luciano Spalletti, contro la Juventus avrà a disposizione Andrea Petagna. Posto in quarantena fiduciaria a causa di un contatto stretto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, stamattina l’attaccante azzurro ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo e si è dunque allenato insieme al resto dei compagni. A riportarlo è Sky Sport. Petagna seguirà quindi i partenopei nella trasferta di Torino. Big match che si terrà giovedì ore 20:45 all’ Allianz Stadium. Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Petagna negativo al Covid. Buone notizie per Lucianolantus avrà a disposizione Andrea Petagna. Posto in quarantena fiduciaria a causa di un contatto stretto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, stamattina l’azzurro ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo e si è dunque allenato insieme al resto dei compagni. A riportarlo è Sky Sport. Petagna seguirà quindi i partenopei nella trasferta di Torino. Big match che si terrà giovedì ore 20:45 all’ Allianz Stadium.

