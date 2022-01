Scuola: Comune Arezzo, 'no al ritorno alla dad, con il vaccino in aula in sicurezza' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arezzo, 3 gen. - (Adnkronos) - "Non c'è alcun dubbio che la drastica impennata di contagi registrata in queste ultime settimane richieda la massima prudenza e il massimo rispetto di tutte quelle regole sanitarie e comportamentali che ormai da quasi due anni fanno parte della nostra quotidianità. Procedere in questo senso è un segno di maturità e di consapevolezza, a tutela nostra, degli altri e dell'intera comunità, che rischia seriamente di vedere compromessi lavoro e servizi a causa dell'elevatissimo numero di persone isolate a causa del virus. La variante omicron si sta diffondendo con estrema velocità, ma i dati ci dicono che la sua pericolosità è fortemente contrastata dal vaccino che ne permette il controllo delle forme più gravi con conseguenze minori per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Coscienti si dell'indiscutibile criticità del momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen. - (Adnkronos) - "Non c'è alcun dubbio che la drastica impennata di contagi registrata in queste ultime settimane richieda la massima prudenza e il massimo rispetto di tutte quelle regole sanitarie e comportamentali che ormai da quasi due anni fanno parte della nostra quotidianità. Procedere in questo senso è un segno di maturità e di consapevolezza, a tutela nostra, degli altri e dell'intera comunità, che rischia seriamente di vedere compromessi lavoro e servizi a causa dell'elevatissimo numero di persone isolate a causa del virus. La variante omicron si sta diffondendo con estrema velocità, ma i dati ci dicono che la sua pericolosità è fortemente contrastata dalche ne permette il controllo delle forme più gravi con conseguenze minori per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Coscienti si dell'indiscutibile criticità del momento ...

Advertising

venti4ore : Scuola: Comune Arezzo, ‘no al ritorno alla dad, con il vaccino in aula in sicurezza’ - la_kuzzo : RT @AssiaVonNeumann: Mail urgente del Comune dove viene sospeso il dopo scuola. Quando torniamo ai codici Ateco fatemi uno squillo. - AssiaVonNeumann : Mail urgente del Comune dove viene sospeso il dopo scuola. Quando torniamo ai codici Ateco fatemi uno squillo. - milan_corner : @_LordJack @ildumba da me c'è un comune che ha rifatto la scuola media con un autovelox, 25 mila multe ahhaha - ilmigliorista1 : Bilancio in attivo, si sfratta la scuola e si affittano spazi comunali a un hotel in piazza Duomo: le priorità del… -