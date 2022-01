Quirinale: Popolo viola, ”Non è un Bunga bunga’, domani presidio in piazza’ (2) (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Ecco perché aspettiamo anche voi al presidio di domani 4 gennaio, in presenza a piazza Santi Apostoli, a Roma, dalle 17 in poi, oppure nella diretta streaming dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/popviola/). Ricordiamo che rispetteremo distanziamenti e tutte le norme antiCovid e che, comunque, siamo prontissimi ad organizzare altre mobilitazioni per consentire a tutte le cittadine e i cittadini di opporsi anche solo all’idea di avere il Cavaliere Nero come candidato al Quirinale, che non è un Bunga Bunga”, conclude Mascia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Ecco perché aspettiamo anche voi aldi4 gennaio, in presenza a piazza Santi Apostoli, a Roma, dalle 17 in poi, oppure nella diretta streaming dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/pop/). Ricordiamo che rispetteremo distanziamenti e tutte le norme antiCovid e che, comunque, siamo prontissimi ad organizzare altre mobilitazioni per consentire a tutte le cittadine e i cittadini di opporsi anche solo all’idea di avere il Cavaliere Nero come candidato al, che non è un”, conclude Mascia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

