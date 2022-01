Più tempo per i ristori e contributi a fondo perduto alle imprese dei comprensori sciistici, ai maestri e scuole di sci e ai gestori di stabilimenti termali toscani (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci sarà più tempo per i ristori e contributi a fondo perduto destinati alle imprese dei comprensori sciistici, ai maestri e scuole di sci e ai gestori di stabilimenti termali. I bandi sono scaduti in questi giorni e la Regione Toscana ha deciso di prorogarli tutti e tre, visto che le richieste erano state peraltro inferiori alle attese e alle risorse messe a disposizione. La possibilità era stata ipotizzata qualche giorno fa dall’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, nel corso di una conferenza stampa in cui erano stati presentati nuovi bandi di ristori e contributi a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci sarà piùper idestinatidei, aidi sci e aidi. I bandi sono scaduti in questi giorni e la Regione Toscana ha deciso di prorogarli tutti e tre, visto che le richieste erano state peraltro inferioriattese erisorse messe a disposizione. La possibilità era stata ipotizzata qualche giorno fa dall’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, nel corso di una conferenza stampa in cui erano stati presentati nuovi bandi dia ...

