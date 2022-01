Omicron | la curva dei contagi sale ancora Galli | «Picco a fine gennaio» Il rischio dei 2 milioni di positivi

Advertising

fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - Bordnassela : @Davide19663174 @_Fab1ana_ @stanzaselvaggia Una settimana di vacanza andava fatta 'prima', con la curva ancora in a… - Bordnassela : @7m70 @stanzaselvaggia Si doveva anticipare di una settimana la chiusura. Siamo andati a scuola fino al 23 con la c… - angheran70 : RT @fabius10scudi: 15 dicembre: Galli, il picco dei casi? Entro Natale o subito dopo. 3 Gennaio: Galli, il picco dei casi? Spero che sia en… - Faniuzza1 : RT @fabius10scudi: 15 dicembre: Galli, il picco dei casi? Entro Natale o subito dopo. 3 Gennaio: Galli, il picco dei casi? Spero che sia en… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron curva

"Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio - ha detto Galli - Da come sale, la... Galli ha anche sottolineato che non gli "va giù l'idea" che sta passando secondo cui "è meno ...Da come sale, lanon lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o 2 avremo meno ...buca l'immunità dei nuovi guariti - 'Abbiamo una fetta di popolazione che ha avuto il Covid ...Un dato importante aggiunto dall’infettivologo è che una fetta di popolazione che ha già avuto il Covid si è reinfettata a causa della variante Omicron e quindi questa sembra "bucare" l'immunità dei ...Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 "non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri" ma "con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di ...