Omicidio Morazzone: il papà era stato autorizzato dal giudice a vedere il figlio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Davide Paitoni , il 40 enne che il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone e poi ha accoltellato la moglie, era stato autorizzato dal Gip a vedere il figlio anche se si trovava ai ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Davide Paitoni , il 40 enne che il primo gennaio ha ucciso ildi 7 anni ae poi ha accoltellato la moglie, eradal Gip ailanche se si trovava ai ...

Advertising

SkyTG24 : Morazzone, aveva domiciliari e codice rosso: uccide figlio di 7 anni - infoitinterno : Omicidio di Morazzone, la ditta Colfert di Azzate: «In silenzio per rispetto di chi non c'è più, Paitoni sospeso da… - infoitinterno : Omicidio a Morazzone: il video dell’inseguimento nei boschi - bahriyelifree : RT @italolento: Come può un padre uccidere il proprio figlio? Come può una persona avere i domiciliari dopo aver PUGNALATO alle spalle un c… - italolento : Come può un padre uccidere il proprio figlio? Come può una persona avere i domiciliari dopo aver PUGNALATO alle spa… -