Nelle difficoltà gli italiani guardano al Quirinale. Anche grazie a Mattarella

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’elezione del Presidente della Repubblica è diventata, con lo scorrere degli anni e il rapido cambiamento delle stagioni politiche, un fatto che non riguarda più solo gli addetti ai lavori. Certo, l’attenzione quasi morbosa dei grandi organi di informazione non riflette minimamente gli umori e e le emozioni della pubblica opinione. Ma è indubbio che, oggi, l’interesse per il prossimo Capo dello Stato cresce tra i cittadini. E una domanda, come ovvio, sorge del tutto spontanea. Perché questo interesse? La risposta è quasi insita nella domanda. Perché, molto semplicemente, il Presidente della Repubblica è diventato il faro a cui, in ultima istanza, guarda sempre di più la pubblica opinione. Soprattutto nei momenti di maggiore preoccupazione per i cittadini. E il dramma della pandemia, che purtroppo non è finita, ha ulteriormente accentuato questa richiesta ...