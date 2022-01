Mourinho, un uomo raro: se Totti e De Rossi avessero avuto José che cose straordinarie avremmo fatto (Di lunedì 3 gennaio 2022) José Ormai nel mondo moderno, siamo abituati ad interagire e ad interfacciarci con migliaia di persone ogni mese; alcuni abitano le nostre vite per poco tempo, altri per un po' di più , ma quasi mai ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022)Ormai nel mondo moderno, siamo abituati ad interagire e ad interfacciarci con migliaia di persone ogni mese; alcuni abitano le nostre vite per poco tempo, altri per un po' di più , ma quasi mai ...

Advertising

Lopez92Paul : RT @AliprandiJacopo: Josè #Mourinho ieri ha visitato a sorpresa una @CaritasRoma distribuendo beni di prima necessità. 'Non fingiamo di n… - LorenzoFracassa : RT @AliprandiJacopo: Josè #Mourinho ieri ha visitato a sorpresa una @CaritasRoma distribuendo beni di prima necessità. 'Non fingiamo di n… - AlbertoEnricoA2 : RT @AliprandiJacopo: Josè #Mourinho ieri ha visitato a sorpresa una @CaritasRoma distribuendo beni di prima necessità. 'Non fingiamo di n… - lugwaja : RT @AliprandiJacopo: Josè #Mourinho ieri ha visitato a sorpresa una @CaritasRoma distribuendo beni di prima necessità. 'Non fingiamo di n… - BeppeSama : RT @AliprandiJacopo: Josè #Mourinho ieri ha visitato a sorpresa una @CaritasRoma distribuendo beni di prima necessità. 'Non fingiamo di n… -