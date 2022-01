Moto2 | Vietti per il titolo | Acosta per sorprendere | i migliori prospetti del 2022 - News

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono ormai anni che laprepara i giovani talenti all'approdo in top class, in molti sono diventati protagonisti in MotoGP: da Quartararo a Mir , passando per Bagnaia , Morbidelli , Martin e ...

sportli26181512 : Moto2, tutti i piloti e i team del Mondiale 2022: Dalla Moto3 arrivano il neo campione iridato Acosta e Niccolò Ant… -

Aldeguer e Gonzalez pronti a sorprendere Non possiamo dimenticarci di Tony Arbolino , che comeha colto un quarto posto come miglior risultato nel suo primo anno in. Il pilota milanese ...... obiettivo comune anche indove contiamo di rimanere una delle squadre di riferimento ". Con Niccolò Antoneli e CelestinoRamus. Luca Cadalora: "Vi racconto cosa aveva di speciale la 250"...Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, è stato dato qualche dettaglio in più sulla collaborazione tra il VR46 Racing Team ed il nuovo title sponsor Mooney. Un accordo che comprende anche la sponsorizza ...La categoria di mezzo da anni sforna talenti, basti pensare a Morbidelli e Bagnaia, campioni rispettivamente nel 2017 e 2018 e oggi protagonisti assoluti della MotoGP. E anche la prossima stagione non ...