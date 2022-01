Manovra: via IRAP e spinta al digitale, le misure per le imprese (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Legge di Bilancio ci sono quasi 10 miliardi destinati al sostegno delle imprese del comparto industriale. Oltre alle regole fissate per evitare le delocalizzazioni selvagge, sono stati previsti aiuti per favorire digitalizzazione e sostenibilità. Tra questi trova spazio di nuovo il programma Transizione 4.0 che è stato prorogato fino al 2025 (ma con sostegni diluiti). È stato incrementato di 3 miliardi il fondo per i prestiti alle PMI mentre cambia il Patent box: l’incentivo sui brevetti (esclusi i marchi) passa dal 90% al 110% ed è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Con uno stanziamento di 1,2 miliardi, l’IRAP sarà cancellato per circa 835mila autonomi, tra professionisti e ditte individuali. Per raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale, viene confermato il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Legge di Bilancio ci sono quasi 10 miliardi destinati al sostegno delledel comparto industriale. Oltre alle regole fissate per evitare le delocalizzazioni selvagge, sono stati previsti aiuti per favorire digitalizzazione e sostenibilità. Tra questi trova spazio di nuovo il programma Transizione 4.0 che è stato prorogato fino al 2025 (ma con sostegni diluiti). È stato incrementato di 3 miliardi il fondo per i prestiti alle PMI mentre cambia il Patent box: l’incentivo sui brevetti (esclusi i marchi) passa dal 90% al 110% ed è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Con uno stanziamento di 1,2 miliardi, l’sarà cancellato per circa 835mila autonomi, tra professionisti e ditte individuali. Per raggiungere gli obiettivi della transizione verde e, viene confermato il ...

Advertising

petergomezblog : Manovra, salta il bonus psicologo. Presidente dell’Ordine: “Fondi stoppati dal Tesoro come se il sostegno psicologi… - petergomezblog : Manovra, alle commissioni della Camera solo tre ore per l’esame. Quella delle Finanze non si esprime per protesta:… - petergomezblog : Falsi stage al posto dei contratti di lavoro, la stretta in manovra. Multe fino a 6mila euro per le aziende che non… - CAFACLI : #Manovra 2022: bonus che vengono (o che restano) e bonus che vanno... #Superbonus per tutti a prescindere da #ISEE… - Profilo3Marco : RT @FDI_Parlamento: Manovra, grazie a FdI arriva il fondo solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente -