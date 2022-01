L’Orchestra sinfonica di Latina ha aperto il 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Latina – Ha debuttato con un Concerto di Capodanno fresco e divertente la neonata Orchestra sinfonica di Latina. Sabato 1° gennaio 2022 alle ore 19.00 il Teatro Moderno di Latina era gremito di pubblico, debitamente distanziato e rispettoso delle nuove norme anti-Covid. Dopo i saluti iniziali, anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, ha rivolto un augurio agli orchestrali e ai cittadini intervenuti all’evento, l’aria si è riempita delle frizzanti note dell’Overture The Wasps, un brano scritto dalla magnifica penna di Ralph Vaughan Williams un compositore inglese poco eseguito in Italia ma apprezzatissimo dal pubblico pontino che non si è risparmiato in applausi. La serata è proseguita passando dai classici valzer viennesi alle polke, non dimenticando di omaggiare due grandi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Ha debuttato con un Concerto di Capodanno fresco e divertente la neonata Orchestradi. Sabato 1° gennaioalle ore 19.00 il Teatro Moderno diera gremito di pubblico, debitamente distanziato e rispettoso delle nuove norme anti-Covid. Dopo i saluti iniziali, anche il sindaco diDamiano Coletta, ha rivolto un augurio agli orchestrali e ai cittadini intervenuti all’evento, l’aria si è riempita delle frizzanti note dell’Overture The Wasps, un brano scritto dalla magnifica penna di Ralph Vaughan Williams un compositore inglese poco eseguito in Italia ma apprezzatissimo dal pubblico pontino che non si è risparmiato in applausi. La serata è proseguita passando dai classici valzer viennesi alle polke, non dimenticando di omaggiare due grandi ...

