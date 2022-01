Juventus | Kaio Jorge può partire | idea scambio con un altro attaccante

Advertising

JuventusUn : #Juventus, #KaioJorge può partire: idea scambio con un altro attaccante - gilnar76 : Kaio Jorge e Pellegrini, le novità dopo l’allenamento della #Juventus. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… - Cleme12Riccardo : Gravi problemi in casa Juventus in vista della partita contro il Napoli. La squadra dovrà sicuramente fare a meno d… - junews24com : Kaio Jorge e Pellegrini, le novità dopo l'allenamento della Juventus. Ultime - - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, rebus Kaio Jorge: l’idea di Cherubini… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kaio

...match QUI- Allegri dovrà rinunciare a Chiellini, Arthur e Pinsoglio, positivi al Covid oltreché agli infortunati Ramsey e Danilo; dovrà valutare anche le condizioni degli influenzati...Gli altri indisponibili - almeno per adesso - sono Pellegrini eJorge, entrambi colpiti dall'influenza, e Danilo, che proverà a rimettersi a disposizione per metà mese. De Sciglio e Cuadrado ...La Juventus starebbe meditando sul futuro di Kaio Jorge: il giovane attaccante verdeoro arrivato nell'ultima sessione estiva di mercato dal Santos non ha ancora timbrato il cartellino con la maglia bi ...I bianconeri rischiano di dover rinunciare contemporaneamente sia a Bonucci che a Chiellini. In generale la situazione è tutt'altro che incoraggiante ...