Gianni De Biasi | «Ho battuto il Covid | ma è stata dura I vaccini mi hanno aiutato | ho perso 7 kg»

Il ct dell'Azeirbaijan Gianni De Biasi ha raccontato a Febbre a 90 (Vikonos Radio/Tv) la sua complicata esperienza con il virus. Ha avuto la polmonite bilaterale, ha addirittura dichiarato di aver perso 7 kg. «Ho avuto il Covid, è stata veramente dura, ma i vaccini mi hanno aiutato. La situazione in Azeirbaijan è buona e per fortuna non ho avuto necessità di ricovero, ma bisogna fare molta attenzione e non prendere il Covid sotto gamba, ho preso una bella bastonata. Il vaccino mi ha aiutato, la polmonite bilaterale mi ha fatto perdere 7 kg, e per fortuna fisicamente sono forte» Nell'intervista, De Biasi ha anche espresso le sue opinioni sul campionato italiano.

