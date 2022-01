Gianmaria esplode con Davide: la discussione sulle uova diventa un caso. Ecco cosa è successo stanotte (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al GF Vip scoppia il caos alimentare per colpa di alcune uova che Gianmaria, Sophie e Manuel hanno preso per fare delle crepes, facendo arrabbiare gli altri coinquilini e in particolare Davide Silvestri. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE:– GF Vip, il caso della crema al pistacchio nascosta: lo scherzo finito male Caos sulle uova al GF Vip: Gianmaria Antinolfi sbotta con Davide Silvestri in una curiosa discussione avvenuta nella notte. cosa lo avrà mai fatto arrabbiare? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyCaos uova al GF Vip: Davide Silvestri rimprovera ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 gennaio 2022) Al GF Vip scoppia il caos alimentare per colpa di alcuneche, Sophie e Manuel hanno preso per fare delle crepes, facendo arrabbiare gli altri coinquilini e in particolareSilvestri. Masarà mainella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE:– GF Vip, ildella crema al pistacchio nascosta: lo scherzo finito male Caosal GF Vip:Antinolfi sbotta conSilvestri in una curiosaavvenuta nella notte.lo avrà mai fatto arrabbiare? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyCaosal GF Vip:Silvestri rimprovera ...

