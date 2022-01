GFVip, perché i concorrenti non possono mangiare la polenta? Cosa rivela Manila (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che i concorrenti non possano acquistare, tantomeno cucinare la polenta. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Lulù ‘Voglio mangiare la polenta’: la dolce risposta di Manuel Sono in tanti a interrogarsi sui social in merito: a far sorgere il dubbio sono stati gli stessi concorrenti, nello specifico Manila Nazzaro. Cosa mai può esserci di sbagliato in un piatto di polenta? https://twitter.com/semprequi8/status/1477749092033966082https://twitter.com/kcarlino6/status/1477745240329142274https://twitter.com/Tellynaa/status/1458044495153532930La risposta è più semplice di quello che si può pensare: la faccenda è legata agli sponsor che forniscono la maggior parte dei prodotti che si vedono all’interno della casa ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che inon possano acquistare, tantomeno cucinare la. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Lulù ‘Vogliola’: la dolce risposta di Manuel Sono in tanti a interrogarsi sui social in merito: a far sorgere il dubbio sono stati gli stessi, nello specificoNazzaro.mai può esserci di sbagliato in un piatto di? https://twitter.com/semprequi8/status/1477749092033966082https://twitter.com/kcarlino6/status/1477745240329142274https://twitter.com/Tellynaa/status/1458044495153532930La risposta è più semplice di quello che si può pensare: la faccenda è legata agli sponsor che forniscono la maggior parte dei prodotti che si vedono all’interno della casa ...

