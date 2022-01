Gas e nucleare nella tassonomia UE | per la Commissione sono investimenti verdi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Laeuropea ha deciso: le attività economiche del settore energetico legate al gas e alpotranno essere ammesse come attività "di transizione" nel sistema di classificazione deglisostenibili ("" verde) dell'Ue, anche se dovranno rispettare una serie di precise condizioni, cheparticolarmente stringenti per il gas. Laha inviato agli Stati membri il testo del suo "Atto delegato complementare" del regolamento Ue sulla, relativo al gas e al, venerdì scorso, 31 dicembre, poco prima della fine dell'anno, in modo da rispettare l'impegno che aveva preso a farlo "entro il 2021". L'Atto delegato presenta tre diverse tipologie di attività economiche ...

Le due partite di inizio anno sono la riforma dei regolamenti nel parlamento italiano e la tassonomia conconsiderati verdi dall Europa Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà ...Come previsto, la bozza dell'atto delegato di Bruxelles per includere ile iltra le fonti energetiche green apre il primo feroce scontro politico dell'anno in Europa. E la Commissione ...Se il gruppo più numeroso, quello dei Popolari, si è detto favorevole, Europa Verde darà battaglia. E, per bocca della sua co-portavoce nazionale Eleonora Evi, ha già espresso ...Le due partite di inizio anno sono la riforma dei regolamenti nel parlamento italiano e la tassonomia con gas e nucleare considerati verdi dall'Europa ...