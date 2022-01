Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, di nuovo in bianco: secondo matrimonio in vista? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si rincorrono le voci su un ritorno di fiamma tra la showgirl e l’imprenditore E’ stata, per ora si può ancora scrivere al passato, la coppia dello showbizz più discussa, invidiata e chiacchierata dei primi anni 2000. Forse per l’enorme differenza di età, trent’anni, o per l’indiscusso appeal mediatico esercitato da entrambi, ma la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore conobbe una vasta eco sia in ambito nazionale che internazionale finendo per molto tempo sulle prime pagine di riviste di gossip e cronaca rosa di tutto il mondo. Del resto, quando si conobbero nell’estate del 2006, la splendida ex modella e showgirl calabrese era sulla cresta dell’onda: tra la conduzione di Buona Domenica su Canale 5 e alcune trasmissioni particolarmente seguite dei canali Rai, la conduttrice di Soverato ... Leggi su topicnews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si rincorrono le voci su un ritorno di fiamma tra la showgirl e l’imprenditore E’ stata, per ora si può ancora scrivere al passato, la coppia dello showbizz più discussa, invidiata e chiacchierata dei primi anni 2000. Forse per l’enorme differenza di età, trent’anni, o per l’indiscusso appeal mediatico esercitato da entrambi, ma la relazione traconobbe una vasta eco sia in ambito nazionale che internazionale finendo per molto tempo sulle prime pagine di riviste di gossip e cronaca rosa di tutto il mondo. Del resto, quando si conobbero nell’estate del 2006, la splendida ex modella e showgirl calabrese era sulla cresta dell’onda: tra la conduzione di Buona Domenica su Canale 5 e alcune trasmissioni particolarmente seguite dei canali Rai, la conduttrice di Soverato ...

