FFP2 a 75 centesimi l'una: accordo Figliuolo-farmacie (Di lunedì 3 gennaio 2022) In arrivo le mascherine FFP2 a prezzo calmierato: 0,75 euro ciascuna. La Struttura Commissariale, d'intesa con il ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l'accordo con FederFarma, AssoFarm e farmacieUnite per la vendita delle mascherine FFP2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. L'accordo sara' siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Lo rende noto l'ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo.

