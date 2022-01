Diventare influencer per avere successo e prestigio sociale. Illusione o realtà? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Instagram è la nuova chiave per il successo? Sembrerebbe di sì, soprattutto considerando il significato socialmente condiviso di successo, ovvero una realizzazione tangibile di prestigio sociale, un’acquisizione di fama e ricchezza. I social, come pure i talent show, hanno apparentemente ingrandito le porte di accesso al successo. La realtà, però, coincide con l’apparenza? Le persone definite influencer sono disprezzate tanto quanto ammirate, e in questa ambivalenza emotiva sta la chiave del loro successo. Da un lato detestate da chi vi si considera in qualche modo superiore, intellettuali, ma anche aspiranti influencer, dall’altro ammirate da chi vorrebbe vivere la vita così come viene mostrata sui feed e sulle bacheche ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Instagram è la nuova chiave per il? Sembrerebbe di sì, soprattutto considerando il significato socialmente condiviso di, ovvero una realizzazione tangibile di, un’acquisizione di fama e ricchezza. I social, come pure i talent show, hanno apparentemente ingrandito le porte di accesso al. La, però, coincide con l’apparenza? Le persone definitesono disprezzate tanto quanto ammirate, e in questa ambivalenza emotiva sta la chiave del loro. Da un lato detestate da chi vi si considera in qualche modo superiore, intellettuali, ma anche aspiranti, dall’altro ammirate da chi vorrebbe vivere la vita così come viene mostrata sui feed e sulle bacheche ...

