De Luca chiede rinvio 20-30 giorni della scuola Presidi contro Dad dei non vaccinati

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplicedel ritorno a. Prendere 20/30di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un’altra spinta, e di sviluppare la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”. Lo afferma il governatore campano Vincenzo de. “Non sarebbe una misura ideale - dice - ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico”. Secondo De, “l’ipotesi di tenere a casa i bambini non” sarebbe “una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile. Credo che si ...