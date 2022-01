Csaba dalla Zorza regina delle nevi: la tuta da sci Dior è semplicemente unica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Csaba dalla Zorza ha trascorso un Capodanno in famiglia, circondata dagli affetti più cari. La scrittrice e conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di passare le feste in montagna, in Austria, dove si è concessa una riposante vacanza sulla neve. E per salutare il 2021 con stile ed eleganza, la direttrice di Marie Claire Maison ha sfoggiato un outfit davvero speciale. Vi raccomandiamo... La tuta da sci di Valentina Ferragni è il glamour ad alta quota che serviva Csaba dalla Zorza, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre – baciata dal sole – ammira il paesaggio innevato che la circonda, e sfoggia con orgoglio una tuta da sci bianca firmata ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha trascorso un Capodanno in famiglia, circondata dagli affetti più cari. La scrittrice e conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di passare le feste in montagna, in Austria, dove si è concessa una riposante vacanza sulla neve. E per salutare il 2021 con stile ed eleganza, la direttrice di Marie Claire Maison ha sfoggiato un outfit davvero speciale. Vi raccomandiamo... Lada sci di Valentina Ferragni è il glamour ad alta quota che serviva, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre – baciata dal sole – ammira il paesaggio innevato che la circonda, e sfoggia con orgoglio unada sci bianca firmata ...

Advertising

FanclubGCaccamo : RT @RaiTre: Buon Natale da Timeline Focus! Sono con noi la filosofa Michela Marzano, l'attore comico Enrico Bertolino, la scrittrice Csaba… - lillydessi : É che noi la tuta da sci (Dior) di Csaba dalla Zorza è noi la indosseremmo anche in città - - andreastoolbox : Tuta da sci Inverno 2021: quella Dior di Csaba dalla Zorza è chic - Cucina_Italiana : Per il Primo dell'Anno, prepariamo un brunch come Csaba dalla Zorza - che ci regala la ricetta della TORTA AL CIOCC… - lillydessi : Il vestito di Csaba dalla Zorza è la prova che l'eleganza (come la felicità) è una cosa semplice - Elle… -