Covid oggi Liguria, 815 contagi e 5 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 815 i nuovi contagi da coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.298 tamponi molecolari e 4.729 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 578, 21 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 46, una in meno nelle ultime 24 ore. I positivi al momento nella Regione sono 20.142. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Imperia a 224, La Spezia a 219, Genova a 198 e Savona a 174. L'articolo proviene da Italia Sera.

