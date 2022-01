Covid Germania oggi, oltre 18mila contagi e 68 morti in 24 ore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 18.518 i contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Germania, dove si contano anche altri 68 morti. Lo ha riferito l’Istituto Robert Koch, che monitora l’andamento della pandemia nel Paese. I nuovi casi, in calo rispetto ai giorni scorsi probabilmente per il minor numero di tamponi eseguiti, portano a oltre 7,2 milioni i contagi diagnosticati dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono ufficialmente 112.223. Il tasso di incidenza settimanale del Covid è a 232,4 casi ogni 100mila abitanti, mentre nell’ultima settimana si sono registrati 193.262 positivi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 18.518 iregistrati nelle ultime 24 ore in, dove si contano anche altri 68. Lo ha riferito l’Istituto Robert Koch, che monitora l’andamento della pandemia nel Paese. I nuovi casi, in calo rispetto ai giorni scorsi probabilmente per il minor numero di tamponi eseguiti, portano a7,2 milioni idiagnosticati dall’inizio della pandemia, mentre isono ufficialmente 112.223. Il tasso di incidenza settimanale delè a 232,4 casi ogni 100mila abitanti, mentre nell’ultima settimana si sono registrati 193.262 positivi. L'articolo proviene da Italia Sera.

