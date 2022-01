Chi è Alessio Vassallo? Età | carriera e vita privata dell’attore

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ecco chi è– Età –è un talentuoso attore siciliano divenuto noto negli anni per aver recitato in diverse fiction di successo e in molti film. L’attore è nato il 10 Agosto 1983 a Palermo, manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo un bambino. Per anni ha recitato in teatro dopodiché è approdato sul piccolo schermo dove ha recitato in varie fiction che lo hanno reso noto al pubblico, tra queste: Il giovane Montalbano, I Medici, Le indagini di Lolita Lobosco, La concessione del telefono e molte altre ancora. Gli ultimi film in cui ha recitato sono Sulla giostra e Notti in bianco, baci a colazione. Con il suo grande talento...