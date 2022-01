Chelsea, problemi tra Lukaku e lo spogliatoio (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ultima intervista rilasciata da Romelu Lukaku sta creando grandi problemi in casa Chelsea. Il centravanti belga, acquistato in estate dai Blues per 115 milioni di euro (girati all’Inter scudettato), è stato messo fuori squadra da Tuchel poche ore prima di scendere in campo a Stamford Bridge contro il Liverpool. Il tecnico campione d’Europa prima della partita, ha parlato di una scelta difficile ma dovuta, proprio a causa delle parole del numero 9, che avrebbero turbato la tranquillità dell’ambiente in un momento delicato della stagione. La vicenda adesso sembra aver preso una brutta piega: Lukaku potrebbe salutare Londra già a gennaio e intanto ha cancellato l’account Twitter. Secondo The Athletic inoltre, sarebbero nati dei problemi anche con i compagni: dopo aver manifestato il desiderio di tornare ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ultima intervista rilasciata da Romelusta creando grandiin casa. Il centravanti belga, acquistato in estate dai Blues per 115 milioni di euro (girati all’Inter scudettato), è stato messo fuori squadra da Tuchel poche ore prima di scendere in campo a Stamford Bridge contro il Liverpool. Il tecnico campione d’Europa prima della partita, ha parlato di una scelta difficile ma dovuta, proprio a causa delle parole del numero 9, che avrebbero turbato la tranquillità dell’ambiente in un momento delicato della stagione. La vicenda adesso sembra aver preso una brutta piega:potrebbe salutare Londra già a gennaio e intanto ha cancellato l’account Twitter. Secondo The Athletic inoltre, sarebbero nati deianche con i compagni: dopo aver manifestato il desiderio di tornare ...

