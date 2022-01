Cartabellotta Gimbe | “Le misure del governo sono una sommatoria di pannicelli caldi”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Molto critico Nino, presidente della Fondazione, intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus su Covid e variante Omicron. “Alla crescita enorme dei contagi” nel Paese “non corrisponde un’impennata dei ricoveri: su 100mila persone positive, 1.100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia intensiva. Con questo tasso di crescita dei casi, però, rischiamo comunque di intasare gli ospedali: perché si può arrivare a 2 milioni di positivi“.: preoccupa l’indecisione delScetticismo trapela dalle sue considerazioni. Anche, che pure è un punto di riferimento del pensiero dominante sulla pandemia, evidenzia che le cose fatte nonstate fatte bene: “Tutte lemesse in campo ...

A mettere in guardia è Nino, presidente della Fondazione, intervenuto alla trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. I ricoveri non aumentano come i contagi "La ...Così Nino, presidente della Fondazione, intervenendo su Radio Cusano Campus. "Tutte le misure messe in campo finora dal governo - ha affermato - sono una sommatoria di pannicelli ...NAZIONALE – Al crescere dei nuovi casi di Covid-19 "non corrisponde un parallelo incremento dei ricoveri" ma " con questo tasso di crescita dei casi rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché ...