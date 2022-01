Brasile: Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza per occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo lunedì 3 gennaio il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, 66 anni, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale a San Paolo. Questo lunedì, 3 gennaio, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale a San Paolo. La notizia trova conferma nei principali media locali, le cui fonti precisano lo stato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo lunedì 3 gennaio il presidente brasiliano, 66 anni, è statoin un ospedale a San Paolo. Questo lunedì, 3 gennaio, il presidente delè statoin un ospedale a San Paolo. La notizia trova conferma nei principali media locali, le cui fonti precisano lo stato L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'occlusione intestinale, lo… - fattoquotidiano : Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: si sospetta un’occlusione intestinale - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'occlusione intestinale, lo riport… - mila_lavi : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… - sciantokescia : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… -