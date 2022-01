Bollette gas ed elettricità. Rimedi e illusioni secondo Caroli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sul forte aumento delle tariffe di gas ed elettricità occorre partire da due premesse: la prima è che non si tratta di un fatto congiunturale: stiamo, infatti, osservando il risultato dell’evoluzione strutturale della domanda globale e dell’offerta in Europa, peggiorata da un assetto geo-politico a noi non favorevole. La seconda è che la crescita dei costi dell’energia non si risolve tornando alle fonti termali, la transizione energetica non può rallentare considerato che la degenerazione del clima e la rilevanza del suo infausto impatto sociale ed economico stanno accelerando. I finanziamenti alle famiglie meno abbienti per ridurre la bolletta sono quindi utili per attutire il colpo. Così come, riaccendere provvisoriamente una centrale a carbone è necessario per evitare il black out. Ma è illusorio pensare che siano misure utili per risolvere la questione. Così come ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sul forte aumento delle tariffe di gas edoccorre partire da due premesse: la prima è che non si tratta di un fatto congiunturale: stiamo, infatti, osservando il risultato dell’evoluzione strutturale della domanda globale e dell’offerta in Europa, peggiorata da un assetto geo-politico a noi non favorevole. La seconda è che la crescita dei costi dell’energia non si risolve tornando alle fonti termali, la transizione energetica non può rallentare considerato che la degenerazione del clima e la rilevanza del suo infausto impatto sociale ed economico stanno accelerando. I finanziamenti alle famiglie meno abbienti per ridurre la bolletta sono quindi utili per attutire il colpo. Così come, riaccendere provvisoriamente una centrale a carbone è necessario per evitare il black out. Ma è illusorio pensare che siano misure utili per risolvere la questione. Così come ...

