Autostrada Roma-Latina | Ugl | c’è impegno Governo

(Di lunedì 3 gennaio 2022)– “L’delad adottare, quanto prima, le opportune iniziative di competenza volte alla rapida realizzazione dei lavori del Corridoio Intermodale, quale infrastruttura strategica per la mobilità della Regione Lazio e per la rete viaria nazionale, è sicuramente un’ottima notizia che noi, come UGL, stavamo aspettando da tempo”. Il Segretario Regionale dell’UGL Lazio Armando Valiani, dopo aver più volte riacceso i riflettori sulla vicenda, commenta con soddisfazione il disegno di legge governativo sulle infrastrutture viarie che prevede anche la realizzazione della. Il ddl ripercorre tutte le tappe del recente passato: “L’intervento denominato ‘Corridoio intermodale’ è costituito da un ...

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Roma

Oggi le postazioni Telelaser della polizia saranno attive sulla Strada Regionale SR / 156 dei Monti Lepini in territorio di Frosione. Lo comunica la stessa Polizia di Stato che sul proprio sito istitu ...E' successo nel tratto fra Valdichiana e Chiusi: chilometri di coda. Pegaso ha portato alle Scotte il più grave. In ospedale una 16enne ...