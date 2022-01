Allenamento Cagliari: prosegue la preparazione al match con la Samp (Di lunedì 3 gennaio 2022) Allenamento Cagliari, la situazione della squadra di Mazzarri in vista del match del 6 gennaio del Ferraris prosegue la preparazione dei rossoblù al prossimo impegno di campionato, in programma il 6 gennaio allo stadio “Ferraris” di Genova contro la Sampdoria. La seduta odierna è iniziata con un’attivazione tecnica, poi spazio alla tattica con esercitazioni specifiche in vista della gara. A chiudere una partitella giocata su campo ridotto. Riatletizzazione per Riccardo Ladinetti. Nella giornata di domani per il Cagliari ci sarà un nuovo Allenamento, fissato dallo staff al mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022), la situazione della squadra di Mazzarri in vista deldel 6 gennaio del Ferrarisladei rossoblù al prossimo impegno di campionato, in programma il 6 gennaio allo stadio “Ferraris” di Genova contro ladoria. La seduta odierna è iniziata con un’attivazione tecnica, poi spazio alla tattica con esercitazioni specifiche in vista della gara. A chiudere una partitella giocata su campo ridotto. Riatletizzazione per Riccardo Ladinetti. Nella giornata di domani per ilci sarà un nuovo, fissato dallo staff al mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

