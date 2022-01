Addio Smart EQ FourFour: fine produzione per la piccola quattro porte elettrica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Smart è in pieno rinnovamento del proprio catalogo. Il più recente esempio di questa particolare situazione ha come protagonista la Smart EQ Four Four . La piccola quattro porte elettrica è infatti ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022)è in pieno rinnovamento del proprio catalogo. Il più recente esempio di questa particolare situazione ha come protagonista laEQ Four Four . Laè infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Smart Addio Smart EQ FourFour: fine produzione per la piccola quattro porte elettrica L'abbandono della EQ FourFour si può molto probabilmente considerare come un modo per trasferire risorse al nuovo annunciato progetto di Smart , ossia la messa in produzione della variante di serie ...

