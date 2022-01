Addio a Guido Barcella, il patron di Elettroforniture di Azzano San Paolo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo. Guido Barcella, 61 anni, amministratore unico della storica società Barcella Elettroforniture di Azzano San Paolo, è morto nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022. Nella mattina di lunedì 3 gennaio la notizia è stata comunicata a tutto il personale. La camera ardente è alla Casa del Commiato di via San Bernardino e i funerali saranno celebrati mercoledì 5 gennaio a Longuelo. Nato nel 1960, laureato, Guido Barcella, Amministratore Unico della storica Società Barcella Elettroforniture di Azzano San Paolo, nel 2016 era stato eletto presidente della FME la Federazione Nazionale Distributori di Materiale Elettrico. Nel 1983 era entrato nell’azienda di famiglia, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Bergamo., 61 anni, amministratore unico della storica societàdiSan, è morto nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022. Nella mattina di lunedì 3 gennaio la notizia è stata comunicata a tutto il personale. La camera ardente è alla Casa del Commiato di via San Bernardino e i funerali saranno celebrati mercoledì 5 gennaio a Longuelo. Nato nel 1960, laureato,, Amministratore Unico della storica SocietàdiSan, nel 2016 era stato eletto presidente della FME la Federazione Nazionale Distributori di Materiale Elettrico. Nel 1983 era entrato nell’azienda di famiglia, ...

Advertising

Bergamonews : Addio a Guido Barcella, il patron di Elettroforniture Barcella di Azzano San Paolo - BergamoNews - terrasenzapane : @kilojhi @FrankieGoesT @ZzaPina Dovevi semplicemente chiedere scusa invece persevericon questo atteggiamento inacce… - _Guido_0 : @matteosalvinimi Addio??????ci avete abbandonati - silverzemo : perché a me di superare guido purtroppo non interessa addio - messveneto : Addio a Enzo Ortolan, per decenni direttore di banca: Aveva 80 anni. Fu insignito del titolo di Cavaliere della Rep… -