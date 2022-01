Varese, quarantenne ai domiciliari uccide figlio di 7 anni e ferisce moglie. Rifiutava separazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Prima ha accoltellato il figlio di 7 anni alla gola, poi ha nascosto il cadavere nell'armadio di casa ed è andato a casa dei genitori della moglie, cercando di ucciderla. Le ferite alla donna, per ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 gennaio 2022) Prima ha accoltellato ildi 7alla gola, poi ha nascosto il cadavere nell'armadio di casa ed è andato a casa dei genitori della, cercando dirla. Le ferite alla donna, per ...

