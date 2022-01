Uomini e Donne: Ida Platano agisce per vie legali? Cosa succede? (Di domenica 2 gennaio 2022) Uomini e Donne, Ida Platano agisce per vie legali? Ecco Cosa succede alla dama del trono over del dating show di Maria De Filippi. La dama non ci sta: pronta ad agire per via legale.Pare non essere un periodo felicissimo questo per Ida Platano, storica dama del dating show di Maria De Filippi; solo poche settimane fa sembrava vicinissima a lasciare il programma con Diego Tavani, ma alla fine il dietrofront dell’uomo ha fatto sì che la storia si chiudesse. Mentre continua a cercare l’amore, Ida ha ora minacciato di agire per via legali a causa dei continui insulti ricevuti; ecco la situazione spiacevole che sta vivendo la Platano lontana dallo schermo. Uomini e Donne, ... Leggi su formatonews (Di domenica 2 gennaio 2022), Idaper vie? Eccoalla dama del trono over del dating show di Maria De Filippi. La dama non ci sta: pronta ad agire per via legale.Pare non essere un periodo felicissimo questo per Ida, storica dama del dating show di Maria De Filippi; solo poche settimane fa sembrava vicinissima a lasciare il programma con Diego Tavani, ma alla fine il dietrofront dell’uomo ha fatto sì che la storia si chiudesse. Mentre continua a cercare l’amore, Ida ha ora minacciato di agire per viaa causa dei continui insulti ricevuti; ecco la situazione spiacevole che sta vivendo lalontana dallo schermo., ...

