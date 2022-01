Tom Holland: il suo segreto per interpretare Spider-Man in modo emozionante (Di domenica 2 gennaio 2022) Qual è il segreto che Tom Holland utilizza per interpretare Spider-Man in modo tale da comunicare forti emozioni anche sotto la maschera? Scopritelo insieme a noi. Tom Holland - star di Spider-Man: No Way Home - ha rivelato il segreto che utilizza per interpretare il celebre supereroe in modo tale da poter risultare emozionante per il pubblico che, sotto la maschera, non vede il suo volto. Nel corso di una chiacchierata con Hot Ones, Tom Holland ha parlato del metodo che utilizza per interpretare Spider-Man e restituire forti emozioni nonostante il suo volto sia celato dalla maschera del supereroe. L'attore ha raccontato: "Direi che è molto difficile. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022) Qual è ilche Tomutilizza per-Man intale da comunicare forti emozioni anche sotto la maschera? Scopritelo insieme a noi. Tom- star di-Man: No Way Home - ha rivelato ilche utilizza peril celebre supereroe intale da poter risultareper il pubblico che, sotto la maschera, non vede il suo volto. Nel corso di una chiacchierata con Hot Ones, Tomha parlato del metodo che utilizza per-Man e restituire forti emozioni nonostante il suo volto sia celato dalla maschera del supereroe. L'attore ha raccontato: "Direi che è molto difficile. ...

