Spezia | Kiwior denunciato a piede libero | cosa è successo a Capodanno

(Di domenica 2 gennaio 2022) Jakub, difensore dellodopo la notte di. La ricostruzione degli avvenimenti Come riferito dal Secolo XIX, Jakubnon sta certamente vivendo giorni felici. La notte di, infatti, il difensore dellosi è reso protagonista di una violenta litigata con la compagna, alla quale si sono piegate due dita della mano dopo una spinta ricevuta. Chi ha avuto la peggio è stato però un ragazzo che, intervenuto in difesa della donna, ha ricevuto un pugno.è stato cosìe rischia ora una denuncia per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, oltre ad una ...

Advertising

CalcioNews24 : #Spezia, Kiwior denunciato a piede libero: la ricostruzione della notte di #Capodanno ?? - Fantacalcio : Spezia, Kiwior nei guai: denunciato a piede libero - tuttoatalanta : Spezia, Kiwior denunciato per resistenza e violenza nella notte di San Silvestro - sportface2016 : Denunciato il difensore dello #Spezia #Kiwior dopo una lite con la propria compagna - ManuFilippone95 : RT @ChrisElMuss: #Kiwior dello #Spezia, arrivato come difensore ed all'occorrenza terzino sinistro. Riserva delle riserve, è diventato il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Kiwior

TAGS calcio denuncialibero piedeCONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaNapoli 22/12/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Jakub- Hirving Lozano Il Corriere della Sera intervista Christian Vieri. Commenta ...Kiwior nei guai: ecco cosa è successo. Guai in vista per Kiwior. Secondo le prime ricostruzioni, il difensore dello Spezia avrebbe avuto un diverbio con la sua compagna davanti a ...Lo Spezia non riesce a trascorrere una settimana all’insegna della normalità dall’inizio della stagione e anche i primi giorni del 2022 non sono da meno. Capodanno da dimenticare per Kiwior. Secondo q ...