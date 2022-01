Sampdoria, Flachi: «Quagliarella? Mi stupirei facesse ancora venti gol» (Di domenica 2 gennaio 2022) Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, racconta il suo imminente ritorno in campo. Le parole su Lanna presidente Flachi ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole sulla Sampdoria e su Lanna neo presidente: CALCIOMERCATO Sampdoria – «Non penso che la Sampdoria abbia bisogno di un attaccante. Gli attuali devono essere però bravi a dividersi i gol. Si devono un po’ assestare. Quagliarella fa un po’ fatica, ma gioca anche poco. Mi stupirei se alla sua età facesse ancora venti gol a stagione». LANNA PRESIDENTE – «Ho avuto il piacere di giocare con Marchino. È stato un giocatore della Sampdoria ed è anche genovese. Penso che per i tifosi blucerchiati questa sia ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Francesco, ex attaccante della, racconta il suo imminente ritorno in campo. Le parole su Lanna presidenteha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX. Ecco le sue parole sullae su Lanna neo presidente: CALCIOMERCATO– «Non penso che laabbia bisogno di un attaccante. Gli attuali devono essere però bravi a dividersi i gol. Si devono un po’ assestare.fa un po’ fatica, ma gioca anche poco. Mise alla sua etàgol a stagione». LANNA PRESIDENTE – «Ho avuto il piacere di giocare con Marchino. È stato un giocatore dellaed è anche genovese. Penso che per i tifosi blucerchiati questa sia ...

