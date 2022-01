Rende | vandali in azione nel Parco dei nonni realizzato dalla Terra di Piero

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ignoti hanno danneggiato uno dei giochi più importanti e costosi utilizzati dagli ospiti anziani con problemi cognitivi, in quel di. Ildeiè statodi. ...

Advertising

CDNewsCalabria : Vandali in azione al Parco dei Nonni di Rende -

Ultime Notizie dalla rete : Rende vandali

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

... in quel di. Il parco dei nonni è stato realizzato dalla Terra di Piero . Non è la prima volta che una struttura realizzata dall'associazione bruzia viene presa di mira dai. Uno ..." Un gesto triste che citristi " è il commento di Leoncini. Tra la Vigilia di Natale e oggi, ... Ihanno sfondato il parabrezza, hanno spaccato gli sportelli laterali, hanno rovinato il ...Ignoti hanno danneggiato uno dei giochi più importanti e costosi utilizzati dagli ospiti anziani con problemi cognitivi, in quel di Rende. Il parco dei nonni ...IL RAID UMBERTIDE Un tavolino ed un paio di sedie rovesciate, il microfono dell'altare rotto. Sul pavimento depliant, immagini sacre, un cuscino e la scatolina di cartone che all'ingresso fa ...