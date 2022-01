Morte Paolo Calissano | Barbara d’Urso lancia un forte messaggio sui social network

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il mondo della televisione piange uno dei volti celebri che hanno popolato il piccolo schermo. Stiamo parlando di, il quale è morto nella propria abitazione a Roma. In tanti sono rimasti scioccati per la tragica scomparsa, soprattuttoche lo conosceva molto bene. La conduttrice di casa Mediaset ha condiviso un lungo sfogo sui suoi canaliper ricordare il collega ma soprattutto grande amico. Ecco quali sono state le sue parole e le ultime novità sulle indagini per questa misteriosa, il dolore della televisione In queste ore,è stato trovato morto nella propria abitazione a Roma. Non appena sopraggiunta la segnalazione al ...

Advertising

gilet_in : RT @Agenzia_Ansa: La morte di Paolo Calissano, i magistrati di piazzale Clodio procedono per omicidio colposo. L'attore trovato senza vita… - SergioneGentile : RT @martinacarletti: Mediante il Battesimo,il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo. Nella morte, Dio chiama a sé l'uomo. Per q… - martinacarletti : Mediante il Battesimo,il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo. Nella morte, Dio chiama a sé l'uomo. Pe… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Morte Paolo Calissano, sentita l'ex compagna: analisi sul cellulare dell'attore - paolo_r_2012 : Morte Paolo Calissano, sentita l'ex compagna: analisi sul cellulare dell'attore -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Paolo

LadiCalissano, mancato a soli 54 anni, probabilmente per un mix letale di farmaci, ha sconvolto molti spettatori e tanti colleghi dell'attore che avevano condiviso con lui palcoscenici, ...Ci sono ancora molte ombre sulladiCalissano , il cui corpo senza vita è stato trovato il 30 dicembre scorso da Fabiola Palese, 43 anni. Trattasi dell' ex fidanzata dell'attore. I due avevano avuto una lunga relazione, ..."PENSO CHE ABBIA FATTO UN PASTICCIO CON I MEDICINALI, NON VOLEVA MORIRE" Parla la ex fidanzata di Paolo Calissano ..."Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso!" Con queste parole sui suoi profili Instagram e Facebook si sfoga poco prima del Capodanno Fabiola Palese, ex fidanzata di Paolo Calissano, la ...