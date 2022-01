Morazzone: uccide suo figlio di 7 anni e lo nasconde in un armadio poi tenta di ammazzare la sua ex (Di domenica 2 gennaio 2022) Inizia nel modo peggiore il nuovo anno per la cronaca nera italiana. Quando un genitore uccide il proprio figlio, non si può che parlare di una tragedia. E’ quello che è successo nelle ultime ore, in provincia di Varese. Un uomo di 40 anni, Davide Paitone, ha ucciso il figlio di 7 anni . Il piccolo Daniele si trovava nella sua abitazione di Morazzone (Varese). Poi si è recato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la moglie, dalla quale si stava separando, che era ospite dai suoi genitori. E’ l’ennesima storia di una persona pericolosa, che non accettava la fine di una storia, e che si è “vendicato” togliendo alla persona che diceva di amare, la cosa più preziosa. Secondo quanto riportano i media locali, l’assassino è un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 gennaio 2022) Inizia nel modo peggiore il nuovo anno per la cronaca nera italiana. Quando un genitoreil proprio, non si può che parlare di una tragedia. E’ quello che è successo nelle ultime ore, in provincia di Varese. Un uomo di 40, Davide Paitone, ha ucciso ildi 7. Il piccolo Daniele si trovava nella sua abitazione di(Varese). Poi si è recato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e hato dire la moglie, dalla quale si stava separando, che era ospite dai suoi genitori. E’ l’ennesima storia di una persona pericolosa, che non accettava la fine di una storia, e che si è “vendicato” togliendo alla persona che diceva di amare, la cosa più preziosa. Secondo quanto riportano i media locali, l’assassino è un ...

