Marcello Pantaleo, il tragico epilogo: trovato morto l'infermiere

Il dramma di Marcello Pantaleo, il tragico epilogo per il giovane scomparso di Nardò: trovato morto l'infermiere. Si sono spente poco fa le speranze di ritrovare ancora in vita Marcello Pantaleo, l'infermiere di 39 anni di Nardò, in provincia di Lecce, che era scomparso alla vigilia di Natale, lasciando – secondo quanto emerso dalle pagine di cronaca locale – una lunga lettera di ben quaranta pagine, un vero e proprio memoriale, per raccontare la sua sofferenza. Nella mattinata di oggi, infatti, il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori del diving di Nardò a 22 metri di profondità. Il ritrovamento ad appena una cinquantina di metri dalla riva.

