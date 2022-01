LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: la Brand tenta di riprendere la Pieterse (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Quarto giro in archivio, la Pieterse conserva solo 8” sulla Vas e la Brand. Quarta Van Empel ad 11” avanti alla Worst, a 13”. 14.12 Attenzione alla Brand! Sta mettendo il turbo! Supera la Vas e si porta al secondo posto, trenata da parte sua che riduce a 10” il margine. 14.11 Intanto dietro Lucinda Brand inizia a mulinare: risalita in terza posizione dietro la Vas. 14.09 L’azione della Pieterse inizia a farsi un po’ più fallosa. Stanno affrontando un terreno davvero difficile da interpretare, con salite ripidissime e discese in picchiata. 14.07 Dietro Denise Betsema e Marianne Vos tentano di accodarsi alla Van Anrooij. 14.05 Passa la Pieterse sul traguardo: 24’33, la Vas è seconda e ha ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Quarto giro in archivio, laconserva solo 8” sulla Vas e la. Quarta Van Empel ad 11” avanti alla Worst, a 13”. 14.12 Attenzione alla! Sta mettendo il turbo! Supera la Vas e si porta al secondo posto, trenata da parte sua che riduce a 10” il margine. 14.11 Intanto dietro Lucindainizia a mulinare: risalita in terza posizione dietro la Vas. 14.09 L’azione dellainizia a farsi un po’ più fallosa. Stanno affrontando un terreno davvero difficile da interpretare, con salite ripidissime e discese in picchiata. 14.07 Dietro Denise Betsema e Marianne Vosno di accodarsi alla Van Anrooij. 14.05 Passa lasul traguardo: 24’33, la Vas è seconda e ha ...

