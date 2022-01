Letta a D'Alema: il Pd non ha avuto nessuna malattia, quindi nessuna guarigione (Di domenica 2 gennaio 2022) “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia. nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno”. Così su twitter il leader del Pd, Enrico Letta in una indiretta risposta a Massimo D’Alema, che aveva definito una malattia la presenza di Renzi e del renzismo nel Pd. Un modo per il segretario per fermare la polemica forte della corrente Base riformista, formata da molti ex renziani. D’Alema tornerebbe nel Pd. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia.. Solo passione e impegno”. Così su twitter il leader del Pd, Enricoin una indiretta risposta a Massimo D’, che aveva definito unala presenza di Renzi e del renzismo nel Pd. Un modo per il segretario per fermare la polemica forte della corrente Base riformista, formata da molti ex renziani. D’tornerebbe nel Pd. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, ...

