Inter, Lazio e Napoli, è l'ora di scelte decisive per le porte (Di domenica 2 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

Glongari : #Inter tra i nomi in uscita resta quello di #Vecino. Il centrocampista ha estimatori in Italia e all’estero. Di rec… - GianlucaFiori70 : @PaoloCond Ne fece uno simile in un Inter-Lazio 2-2 - GianlucaFiori70 : @MeoPinelli Ne fece uno simile in un INTER-LAZIO - melegrieco : @FBiasin Il piede lo ha sempre avuto. Ricordo un altro super gol in un Inter-Lazio. Il suo problema è sempre stata la continuità... - bncstefano : @FBiasin Lo fece uguale (anzi molto più bello dal punto di vista stilistico) in un Inter-Lazio -